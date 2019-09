Paolo Rossi: “Insigne segna di più con Ancelotti, Llorente uomo d’area di rigore”

L’attaccante campione del mondo con l’Italia di Bearzot in Spagna nel 1982, in un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato anche dell’attacco del Napoli:

“Se consideriamo l’attaccante puro l’unico a spiccare è Cristiano Ronaldo per come cerca il gol, lo vedi che sta male se non segna.

Lukaku e Piatek è ancora presto per giudicarli. Di sicuro Dzeko è affidabile, a 33 anni c’è sempre.

Llorente è uomo d’area, fisico, forte di testa, si completa bene con Mertens.

Belotti e Immobile sono bravi, Insigne segna di più con Ancelotti, ma Mancini non ha ancora il bomber che spacca, credo che lo stia cercando”.

