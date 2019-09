Giulini presidente del Cagliari: “Sostituire Barella con Nandez e Rog ci ha migliorati”

Alla vigilia del match contro il Napoli al San Paolo il presidente del Cagliari ha rilasciato un’intervista a il “Corriere della Sera”. Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni del patron del Cagliari.

“Abbiamo reinvestito il 100 per cento per salire di livello. Barella l’ho visto crescere dalla Primavera alla Nazionale ed è stato molto bello, sostituirlo con Nandez e Rog credo ci abbia migliorato.

Nainggolan è il regalo non previsto e pesa parecchio sul budget. Simeone lo volevamo in prestito, ma per l’infortunio di Pavoletti lo abbiamo comprato.

Razzismo? La parte più frustrante, con la storia di emigrazione che abbiamo, è essere bollati come una città razzista. Anche se sono stati pochi imbecilli solo al momento del rigore di Lukaku, o del bresciano Donnarumma, ciò non toglie che tutto questo vada eliminato con più steward, con l’aiuto degli altri tifosi e la tecnologia. Ma bisogna lavorare sui bambini: la nostra scuola di tifo insegna a non tifare mai contro l’avversario”.

