Paolo Ziliani sottolinea il problema della lista Champion’s per la Juventus

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, punta il dito sul fatto che la Juventus avrà una lista Champion’s di soli 22 giocatori.

La Juventus potrà iscrivere nella lista per la Champion’s League solo 22 giocatori. Questo perché non ha abbastanza giocatori cresciuti nel vivaio per inserirli; a sottolineare la cosa è Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, nel suo articolo.

Inoltre, nel suo articolo, indica anche la classifica stilata dalla CIES Football Observatory, in cui Barcellona e Real Madrid sono i primi due club con il maggior numero di giocatori formati nel proprio vivaio.

Questo problema c’è nonostante la Juventus sia il club con più calciatori sotto contratto; nella scorsa Champion’s, inoltre, Ziliani fa presente che il club bianconero aveva la squadra con l’età media più alta (29,5). Il giornalista, con un post su twitter dove fa presente il suo articolo, parla anche di difetto di programmazione per un top club in Europa.

Un problema fatto presente da Sarri non molto tempo fa, quando disse che c’erano sei tagli da fare per la lista e situazione definita imbarazzante.

