Sky, Mertens probabile prima punta con la Fiorentina

Sky Sport aggiorna sulla situazione relativa alla prima giornata di campionato del Napoli, dove Mertens potrebbe giocare da prima punta.

Dries Mertens possibile prima punta contro la Fiorentina, per la prima giornata di Serie A. Questo perché per Arek Milik il recupero per l’inizio del campionato risulta difficile; a riportare questo aggiornamento è Francesco Modugno a Radio Kiss Kiss Napoli, giornalista di Sky. Di seguito le sue parole:

“Cominciare con Mertens centravanti? C’è una possibilità, perché Milik ha questo problema da qualche giorno. Ieri ha lavorato a parte, oggi un po’ di palestra; niente di particolarmente grave, ma considerando che la Fiorentina è dietro l’angolo, è facile ipotizzare che si possa partire con una soluzione differente in attacco.

Senza Milik l’unico centravanti in attacco ovviamente è il belga.“

