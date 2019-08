Paratici: “Dispiaciuti per Chiellini. Dybala non partirà”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli allo Stadium.

“A prescindere da Sarri, che è un grande allenatore, la Juventus ha disputato grandi annate internazionali, facendo un buon lavoro anche con i precedenti allenatori. Quello di Chiellini è un infortunio pesante, ci dispiace per lui, per la persona che è e per l’importanza che ha nello spogliatoio. Ma siamo una squadra attrezzata, con calciatori in grado di sopperire alla sua assenza. Da escludere assolutamente la cessione di Dybala”.

