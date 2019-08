Bonucci: “Gara che vale molto. Chiellini assenza pesante, dovremo dare il massimo”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della gara dell’Allianz Stadium contro il Napoli.

“Quella di Chiellini è un’assenza molto importante. Sono infortuni che fanno parte del mestiere. Lui ha reagito bene, era carico e pronto per iniziare questo percorso che lo porterà fino a febbraio o marzo. Adesso sta a noi sopperire a questa grande mancanza dando il meglio che abbiamo.

La partita di oggi vale molto e ci darà risposte sul nuovo percorso che stiamo iniziando con il nuovo allenatore. Siamo contenti di giocsarla qui davanti al nostro pubblico. La fascia di capitano? Dovrò essere d’esempio per i tanti giovani: sia per Matthijs de Ligt che per Demiral e Rugani. Matthijs deve stare tranquillo perché se è arrivato qui significa che le potenzialità ci sono. Noi speriamo che possa dimostrare da subito il suo valore”.

