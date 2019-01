Pardo: “Napoli superiore a Roma e Lazio”

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista e conduttore tv.

Dubbio Higuain per la Supercoppa: “La polemica circa la location della Supercoppa italiana è un po’ stucchevole anche perchè tutto ciò già si sapeva da giugno. Anche la Cina ha le sue zone d’ombra sui diritti umani, ma l’Italia ci lavora per cui è un discorso un po’ ipocrita e se questa partita può aiutare a rafforzare la comunicazione ben venga. Higuain non in campo stasera sarebbe una notizia clamorosa. In occasione di Milan-Juve sono nati i problemi di Higuain al Milan e da quel momento è diventato un punto interrogativo. Credo che Higuain se sta bene abbia pochi rivali, ma con la testa altrove rischia di non essere un valore aggiunto.”

Verso la Lazio: “Il Napoli è ben allenato, piuttosto completo e magari non ha un Higuain, ma Lazio e Roma sono tecnicamente inferiori. Nella gara di andata con la Lazio ci fu l’esordio di Ancelotti e devo dire che il Napoli venne fuori da una soluzione non semplicissima grazie a Milik e Insigne. Sono felice del ritorno di Milik che pur non essendo sponsorizzato ed essendo sottostimato, si sta rivelando un ottimo attaccante”.

