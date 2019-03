Parma, D’Aversa: “In Italia solo il Napoli gioca bene, le altre squadre sfruttano le individualità”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con il Genoa:

Per restare in A, se non sei la Juve, bisogna giocare così. “Giocare così come? Io cado dalle nuvole. C’è una squadra che in questo momento sta giocando benissimo, ed è il Napoli: per il resto, ognuno cerca di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. C’è una squadra che tre anni fa era in D e ora si ritrova a 33 punti in A: mi sembra follia stare a discutere sul bel gioco”.

Comments

comments