Hannes Wolf, centrocampista del Salisburgo, ha parlato anche della sfida con il Napoli alla stampa austriaca.

“Contro il Napoli non abbiamo fatto la nostra migliore partita. Ci dà fastidio essere considerati già fuori, il 3-0 è un risultato difficile da ribaltare, ma non ci fasciamo la testa prima di romperla. Ora recupereremo bene e vedremo cosa sarà possibile fare giovedì prossimo in casa”.

