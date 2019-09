Pecci: “Il Napoli è la migliore squadra della Serie A”

L’ex calciatore Eraldo Pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli

“Io non mi faccio condizionare solo dal risultato. Ritengo che una partita vada vista bene, analizzata con calma. Io ho seguito con attenzione i match delle squadre del campionato italiano di Serie A. Credo che la compagine di Carlo Ancelotti sia la migliore per organizzazione di gioco e sono anche molto fiducioso per il futuro.

Il centrocampista azzurro Fabian Ruiz potrebbe essere il nuovo Andrea Pirlo? No, non scherziamo. Io credo che lo spagnolo sia molto forte e che abbia anche notevoli margini di miglioramento. De Laurentiis, comprandolo lo scorso anno, ha fatto uno dei migliori acquisti della intera Serie A. Pirlo, tuttavia, a mio avviso, aveva altre caratteristiche. La compagine di Carlo Ancelotti ha tante soluzioni in tutte le zone del campo”.

