Pedullà: “Dialoghi con l’Inter per Allan, ma niente scambio: ci sono anche PSG e Juve”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, tramite il suo sito ufficiale ha parlato di Allan, centrocampista del Napoli.

Il brasiliano è finito nel mirino dell’Inter e nelle ultime ore si era parlato di un possibile scambio con Vecino: “Il 23 dicembre, ci furono, tra i nerazzurri e il Napoli, dei dialoghi “proibiti”, considerato che il club di De Laurentiis non aveva alcuna intenzione di aprire alla cessione del centrocampista brasiliano. Ma ora la situazione è cambiata e in serata vi abbiamo raccontato dei nuovi contatti tra l’Inter e il Napoli per il classe ’91. Per il momento non ci risultano ipotesi di scambio tra le due società, ma confermiamo il grande interesse (anche per luglio, senza escludere possibili sorprese per gennaio) di Conte e dell’Inter per Allan. Sullo sfondo restano Juve e PSG, con quest’ultimo che aveva già provato a prendere il brasiliano nelle precedenti sessioni di mercato”.

