Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato una curiosità per quanto riguarda Matteo Politano, di cui si sta parlando nelle ultime ore.

La radio ufficiale del club ha svelato che l’esterno non ha mai perso l’interesse nel Napoli e nella città di Napoli. Interesse mai sfumato sin da quando la trattativa nel 2018 non andò in porto.

Per quanto riguarda le richieste dell’Inter per cedere Politano, chiede Llorente ed un conguaglio economico.

