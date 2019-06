Pedullà è sicuro: “Koulibaly rimane a Napoli”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto durante la trasmissione di Sportitalia per parlare di Koulibaly e Zapata.

Nel corso della trasmissione di Sportitalia è intervenuto Alfredo Pedullà, che ha parlato delle situazioni relative a Koulibaly e Zapata. Il giornalista è abbastanza sicuro del fatto che i due rimarranno nelle loro rispettive squadre, Napoli e Atalanta. Ecco cosa ha detto:

“Koulibaly che va via da Napoli è una cosa che non ci sta. Gli lascio l’1% di possibilità che possa lasciare il Napoli. Su Zapata dell’Atalanta al momento non c’è nulla di concreto, vedremo se arriveranno offerte. Al momento resta a Bergamo al 70%.”

