Sky – Diego Costa si sente pronto per l’Italia

Da Sky arrivano conferme sulla volontà di Diego Costa; a quanto pare l’attaccante si sente pronto per giocare in Italia ed in Serie A.

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, lancia delle conferme sulla volontà di Diego Costa; l’attaccante si sente pronto per venire in Italia e giocare in Serie A. Queste conferme interessano indirettamente anche il Napoli, dato che il suo nome è stato vicino al club azzurro nei giorni scorsi.

La volontà da parte dell’ex attaccante del Chelsea, comunque, c’è ed è pronto ad ascoltare offerte dei club di A; tutto questo nonostante il fatto che il presidente dell’Atletico Madrid l’abbia blindato con le parole.

