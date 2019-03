Pedullà: “Icardi? Il problema del Napoli non sono gli attaccanti. C’è da capire chi resterà tra gli intoccabili”

Il collega di Sportitalia esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte

“Icardi? In primis, c’è da dire che il problema del Napoli non sono gli attaccanti. Poi, prima di pensare a come migliorare il Napoli, c’è da capire chi resterà tra gli intoccabili. E gli intoccabili sono due: Koulibaly e Allan. Se è deciso che resteranno, si può già iniziare a pensare al futuro, ma quando c’è un gruppo che sta crescendo e a questo togli pedine fondamentali, poi è difficile continuare a crescere. Anche il discorso Icardi, va affrontato quando si capirà il futuro dei due. Cutrone in questo Napoli non ce lo vedo, prenderei un grande esterno, perchè il ricambio serve lì e poi prenderei un grande centrocampista esperto”.

