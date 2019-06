Pedullà: “Per James ci sono tanti ostacoli, situazione Icardi in fase di stallo. Arriverà un difensore”

Il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilascito alcune dichiarazioni durante la trasmissione Sportitalia Mercato.

James Rodriguez? “Pensando al rapporto tra Carlo Ancelotti e James Rodriguez, allora potrebbe essere il primo della lista. Per l’acquisto da parte del Napoli ci sarebbero un bel po’ di ostacoli da superare. Poi magari De Laurentiis può regalare il grande colpo ai tifosi questa estate…”

Zapata? “Credo che resti all’Atalanta, De Laurentiis solitamente non tratta calciatori che sono già passati in azzurro. Inoltre Zapata andrà via dall’Atalanta se viene il sostituto giusto, altrimenti resta dove sta”.

Castagne? “Come Ilicic resterà all’Atalanta, Gasperini ha chiesto garanzie per la Champions”

Icardi? “Siamo in una fase di stallo. Siamo nell’estate delle suggestioni. È una situazione ferma quella di Icardi: ho sentito di una offerta del Napoli con un ingaggio alto”.

Difensori? “Va messo in preventivo l’arrivo di un difensore centrale per il Napoli ma non posso nemmeno pensare che ci sia una trattativa col Napoli che venda Koulibaly. Rispetto per chi parla di Koulibaly in uscita ma Ancelotti ha bisogno di rinforzare la rosa“

