Lukaku-Napoli: il “Decreto Crescita” potrebbe far decollare la trattativa

L’ultima voce di mercato sul Napoli riguarda l’attaccante belga del Manchester United Romelu Lukaku.

Un’idea di circa 70 milioni di euro pagabili in 5 anni per il costo del cartellino, oltre un ingaggio di circa 10 milioni di euro netti l’anno al 26enne calciatore compagno di squadra in nazionale di Dries Mertens.

Una volta l’ingaggio di 10 milioni netti l’anno spaventava diversi club italiani, Napoli compreso, per l’ammontare lordo dello stipendio da versare al calciatore.

Oggi invece grazie al “Decreto Crescita” varato dal Governo che prevede una tassazione ridotta al 30% sugli stipendi per chi dall’estero viene a giocare in Italia, l’affare non spaventerebbe più i club di Serie A.

Addirittura il “Decreto Crescita” prevede un’ulteriore agevolazione per le aziende del sud Italia come il Napoli ad esempio, e la tassazione scende addirittura al 10%.

Proprio questo ultimo dettaglio potrebbe permettere al Napoli di battere la concorrenza dell’Inter. I nerazzurri starebbero provando a prendere il forte centravanti della nazionale belga, ma hanno provato a inserire nella trattativa Perisic che però non sarebbe gradito al club inglese.

