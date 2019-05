Pedullà: “Sarri vuole solo e soltanto la Juve”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, sul Corriere dello Sport ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea.

“Maurizio Sarri non deve interrogarsi di notte o dopo pranzo, masticando il filtro, fumando il sigaro, oppure ripiegando il suo vestito di gala sfoderato per il primo trofeo in carriera. Maurizio Sarri ha deciso: vuole la Juve, soltanto la Juve, imprescindibilmente la Juve. C’è una frase, dopo il trionfo di Baku, che fa la differenza: «I tifosi del Napoli? Amore per sempre. La scorsa estate non ho voluto fare un torto a loro, ho scelto l’estero. Ma poi la professione ti porta a scelte diverse».”.

