Reja: “Felice per Sarri, Napoli pronto per vincere”

Edi Reja, ex allenatore del Napoli, attuale commissario tecnico della Nazionale albanese, ha rilasciato un’intervista ai colleghi del Corriere dello Sport.

Il c.t. si è soffermato anche su Maurizio Sarri e sulla sua ex squadra: “Sono felice per Sarri e per il suo successo. L’ho sempre stimato, sa della mia simpatia, sono contento che almeno un italiano trionfi e vinca.Se andrà alla Juve? Penso di sì, ho questa sensazione, altrimenti non so da che parte possano andare. Sarri è un tecnico particolare, lo vedrei meglio con una squadra giovane e di qualità, i giovani lo seguono totalmente, gli anziani fanno più fatica ad accettare. Ho sentito già qualche chiacchiera in questo senso alla Juve. Lo vedrei meglio in una squadra più fresca, è molto esigente e meticoloso dal punto di vista tattico, ma resta un grande allenatore.

Napoli pronto per lo Scudetto? Penso di sì e mi piacerebbe molto, le aspettative della piazza sono quelle, ma anche quest’anno il Napoli ha fatto il suo campionato: 79 punti rappresentano una media altissima. Poi, se trovi la Juve è difficile ma gli azzurri possono mantenersi a certi livelli. E Ancelotti ha le idee molto chiare, se interviene con 3-4 rinforzi mirati, di qualità, accorcia il gap e può entrare nella corsa Scudetto. Il Napoli ha bisogno di qualche ricambio che possa portare una ventata di qualità e gioventù. Il prossimo anno sarà più vicino alla Juve”.

