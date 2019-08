Pedullà sul CdS: “Le strade portano Llorente a Napoli”

Alfredo Pedullà, nel suo articolo sul Corriere dello Sport, si sofferma su Fernando Llorente e sul fatto che le strade lo portano al Napoli.

Per Alfredo Pedullà le strade per Fernando Llorente portano tutte al Napoli e lo spagnolo ha anche la benedizione di Ancelotti. Lo ha scritto sul Corriere dello Sport in edicola oggi; di seguito le sue parole:

“Molte strade, quasi tutte, portano a Napoli con la benedizione di Carlo Ancelotti. E a una condizione, questa: che Icardi decida fino in fondo di aspettare la Juve e di non aprire a De Laurentiis, a quel punto Fernando potrebbe davvero vedere i vialoni di Castel Volturno per un ritocco di spessore nell’organico azzurro.”

