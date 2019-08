Pogba sbaglia dal dischetto e arrivano gli insulti, ancora una volta

In Premier League, per la terza volta in una settimana fa sapere la BBC, arrivano insulti razzisti ai giocatori; questa volta è Pogba la vittima.

Paul Pogba subisce gli insulti razzisti da parte dei tifosi del Manchester United sui social, dopo il rigore sbagliato contro il Wolverhampton (finirà 1 a 1). La BBC fa sapere che è la terza volta in una settimana che capita un’episodio del genere in Premier League.

Il club inglese ha risposto duramente all’episodio, con questo comunicato:

“Siamo disgustati da quei commenti e li condanniamo con grande vigore: gli individui che hanno usato quelle parole non rappresentano i valori del nostro grande club, come dimostrano anche le vaste reazioni di contrarietà dei nostri tifosi sui social.

Il Manchester United ha tolleranza zero verso ogni forma di razzismo e discriminazione. Lavoreremo per identificare i pochi coinvolti in questi gesti e prenderemo i provvedimenti più duri possibili nei loro confronti.”

