Pedullà: “Trippier? Sulle case costruite fake news, la moglie non è mai stata arrivata”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte ed ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

“Veretout secondo acquisto? No, dissi che Di Lorenzo sarebbe stato il primo e così è andata. Quando avremo cose concrete le daremo, altrimenti finiamo dietro i nomi perché anche Trippier e Lozano ed altri dovevano essere i primi acquisti. Sulle case hanno costruito fake news clamorose, la moglie di Trippier non c’era e te lo garantisco al 100%. Poi che sia un obiettivo è un altro discorso. Fornals? Fu proposto, è comunque da tenere in considerazione. Belotti? Non c’è alcuna trattativa, è facile venga blindato ulteriormente dal Torino. Quagliarella? E’ una suggestione, non c’è una trattativa”.

