Mondiale Under 20: la Francia stende il Mali, arriva anche la prima vittoria per Panama

Sono appena terminate le partite del pomeriggio del Mondiale Under 20 che si sta disputando in questi giorni in Polonia.

La Francia batte il Mali per 3-2 e chiude prima nel girone a punteggio pieno. Nonostante la sconfitta gli africani si qualificano comunque agli ottavi come secondi.

Vince anche Panama che batte 2-1 l’Arabia Saudita e sogna un’incredibile qualificazione agli ottavi. Nel caso in cui questa sera la Corea Del Sud dovesse perdere contro l’Argentina o il Sudafrica dovesse battere il Portogallo, Panama entrerebbe di diritto agli ottavi di finale come una delle migliori terze.

