Per Fabian Ruiz arrivano elogi dalla Spagna

Fabian Ruiz, nonostante il pareggio della Spagna ieri, è stato uno dei migliori in campo; proprio dalla penisola iberica arrivano ancora complimenti per lui.

Nonostante il pareggio finale contro la Norvegia, continuano ad arrivare elogi per Fabian Ruiz; direttamente dalla sua patria, infatti, scrivono che “ha allegria e personalità per sostenere un centrocampo impegnativo come quello della Nazionale.”

Ma non finisce qui, dato che “Fabian è uno di quelli che governano e che osano. Di quelli che, quando ne hanno la possibilità, provano il tiro dalla lunga distanza.” Insomma, un ulteriore attestato di stima per il centrocampista spagnolo che sta conquistando tutti sempre di più.

