Koulibaly sul razzismo: “Non ho mai visto tifosi esclusi dagli stadi”

Kalidou Koulibaly, in un’intervista per L’Equipe, parla ancora del razzismo e del fatto che non ci sono provvedimenti adeguati.

Un’intervista rilasciata a L’Equipe da Kalidou Koulibaly che ha toccato vari argomenti. Tra cui c’è anche quello del razzismo e del fatto che il difensore senegalese non ha ancora visto provvedimenti adeguati; Kalidou però non pensa di lasciare l’Italia per questo perché “si darebbe ragione ai razzisti.”

Poi continua a parlarne, di seguito le sue parole:

“Sono loro che se ne devono andare. Noi dobbiamo restare, dimostrare che siamo sempre presenti. Le autorità esitano ad applicare le misure che ci sono; non ho mai ancora visto dei tifosi esclusi dagli stadi, delle multe davvero forti, dei punti di penalizzazione. Ci sarebbe bisogno di un esempio che lasci il segno.”

fonte: ansa.

