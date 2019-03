Per Insigne è arrivato il tempo di trascinare il Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto su Lorenzo Insigne; per lui è arrivato il momento di trascinare il Napoli, dopo alcuni mesi difficili.

Insigne non riesce ad incidere più come nei mesi di ottobre e novembre, ma ciò non toglie che non vede l’ora di tornare a farlo. Lui sa di averlo tra le sue capacità, e ora che ha la fascia di capitano si sente ancora di più in dovere di farlo.

Questo è quanto trapela dalle parole scritte sul Corriere del Mezzogiorno, riportate di seguito:

“Il Napoli ha bisogno di ritrovare al più presto i gol e l’incisività del talento di Frattamaggiore prima regista dell’attacco azzurro e ora un po’ ai margini. Le sue qualità non sono in discussione, ma è arrivato il momento di trascinare la squadra in un momento delicato della stagione.

Arrivano due trasferte ostiche in questa settimana: prima quella di Reggio Emilia e poi con il Salisburgo. Quest’ultima vale una stagione, la prima servirà a mantenere a distanza le contendenti per il secondo posto che, seppur lontane in classifica, iniziano a ritrovare il gioco e soprattutto i punti.

Ecco perché non si potrà prescindere dal talento di Lorenzo. Oggi pomeriggio è la sua grande occasione e non vuole lasciarsela sfuggire.“

