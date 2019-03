A Foggia una notte di follie e minacce: a fuoco l’auto di Iemmello

Per il Foggia quelle di ieri sera sono state ore di tensione, dopo il derby perso con il Lecce; colpita l’attività dei proprietari della squadra e l’auto di Iemmello.

Ore di tensione e paura quelle di ieri sera per il Foggia, in occasione del derby con il Lecce (poi perso). Già la polizia era sull’attenti anche prima della partita, dato che hanno deciso di pattugliare lo stadio in attesa dell’arrivo della squadra. Ma ciò non è bastato per fermare gli atti che sono successi nella notte.

Un gruppo di ragazzi ha preso di mira il pastificio Tamma, di proprietà dei fratelli Sannella che sono proprietari del club; approfittando dei cancelli aperti per via delle consegne, hanno lanciato una bomba carta: l’auto presa di mira, una Maserati, non ha subito danni.

Oltre a questo, c’è da segnalare il fatto che l’auto di Iemmello ha subito un incendio. Su questo non si esclude la natura dolosa, ed infatti sono in corso delle indagini. Infine, poco fa il centrocampista Busellato, espulso durante il derby, si è presentato in caserma per denunciare l’esplosione di un petardo fuori la sua abitazione.

