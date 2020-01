Percassi, pres. Atalanta: “Al Franchi indecente, la gara doveva essere sospesa”

Tra le pagine di Tuttosport c’è anche l’intervento del presidente dell’Atalanta, Percassi, sulle offese rivolte a Gasperini dai tifosi della Fiorentina.

Per Antonio Percassi poteva anche essere sospesa la gara come accade per gli ululati razzisti. Ieri in conferenza Gasperini si è lamentato dei cori da parte dei tifosi della Fiorentina, così come ha fatto anche Ancelotti; di seguito le parole del presidente dell’Atalanta a Tuttosport:

“Gasperini al Franchi, nel corso della partita contro la Fiorentina, è stato il bersaglio di cori disgustosi, incivili ed insopportabili. Una cosa indecente, che è andata avanti per tutta la partita; chiaramente si poteva ascoltare anche in tv, a più riprese.

Tutto questo è assolutamente vergognoso. L’arbitro doveva sospendere la partita, come accade quando dagli spalti si levano ululati razzisti. Se fosse successo a Bergamo, immagino che cosa si sarebbe detto di Bergamo e dei bergamaschi. Gasperini ha reagito nel modo giusto. L’Atalanta è al suo fianco. Al Franchi è stato toccato il fondo.“

