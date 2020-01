Taglialatela sull’alternanza Meret-Ospina: “Alternanza che ci può stare”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino dove ha parlato dell’alternanza tra Meret e Ospina.

Di seguito le parti salienti:

“Non ho mai provato la sensazione di giocarmi il posto in porta ogni settimana, anche perché funzionava in modo diverso. Io penso che Gattuso vede Ospina più pronto per giocare con la palla tra i piedi, ma attenzione a Meret che nell’ultimo anno è migliorato tanto anche in questo.

Non si possono paragonare Meret e Ospina, ma deve essere detto che Alex è un fenomeno e rappresenta il futuro. Dal punto di visto del giocare la palla con i piedi, Ospina è avanti ma Meret lo è dal punto di vista delle parate. Nel fondamentale della parata credo che Alex sia il migliore in Italia.

Non è una bocciatura questa ma un motivo per dare ancora di più; l’alternanza ci può stare, anche perché il Napoli gioca più competizioni. Non penso influirà psicologicamente, perché lui sta crescendo anche grazie ad Ospina e Karnezis che hanno più esperienza di lui.

Meret lo vedo migliorato nella preparazione della partita e nel comandare la difesa; poi ha delle doti naturali dalla sua, come la tranquillità che ha dimostrato quando aveva ancora 18 anni. Rende semplici le parate e mi ricorda Zoff; il vero portiere si vede quando vuole riscattarsi e lui non è uno che si abbatte.“

