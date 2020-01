Pezzella: “Ci voleva questa vittoria. E’ un momento difficile, c’è da lavorare”

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta dai viola contro la SPAL.

“Ci voleva questa vittoria, per il mister e per tutti: è un momento difficile e bisogna lavorare. Oggi abbiamo sofferto e non abbiamo giocato una gran partita ma abbiamo preso i tre punti, e ce n’era tanto bisogno. Non è facile, siamo giovani, e nelle difficoltà bisogna tirare fuori quello che c’è dentro. Il mister è da poco con noi, ogni allenamento cerchiamo di capire cosa vuole da noi”.

