I precedenti di Napoli-Perugia: Cosmi e Gattuso uniti da uno stesso tabù

Per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020 allo stadio San Paolo alle ore 15:00 di martedì 14 gennaio il Napoli di Gattuso affronta il Perugia del nuovo allenatore Serse Cosmi.

Tra Serie A, Serie C e Coppa Italia sono 11 i precedenti tra le due squadre in casa del Napoli, che hanno visto gli azzurri segnare 20 gol (media 1,82 gol a partite) contro i 10 del Perugia (media 0,91 gol a partite):

VITTORIE NAPOLI: 6 (54,55%) – ultima il 2-0 in Serie C del 15 aprile 2006 con i gol di Calaiò e Caparella.

(54,55%) – ultima il 2-0 in Serie C del 15 aprile 2006 con i gol di Calaiò e Caparella. PAREGGI: 4 (36,36) – ultimo lo 0-0 in Serie A del 18 marzo 2001;

(36,36) – ultimo lo 0-0 in Serie A del 18 marzo 2001; VITTORIE PERUGIA: 1 (9,09) – ultima l’1-0 in Serie A del 26 aprile 1981 con l’autorete di Ferrario.

In Coppa Italia Napoli e Perugia si sono sfidate 6 volte terminate con 2 vittorie del Napoli, 3 pareggi e 1 vittoria del Perugia. Di queste sei sfide solo 2 partite sono state giocate al San Paolo:

Napoli-Perugia 2-1 del 25 aprile 1979 – con i gol di Dal Fiume (P), Tesser (N), Filippi (N);

Napoli-Perugia 2-1 del 24 settembre 1997 – con i gol di Protti (N), Bellucci (N) e Guidoni (P).

Due anche i precedenti tra le due squadre giocati nel mese di gennaio, uno a Napoli e uno a Perugia, finiti entrambi in parità.

Gattuso da allenatore non ha mai vinto contro il Perugia (1 pareggio e 1 sconfitta), così come Cosmi non ha mai battuto il Napoli (2 pareggi e 3 sconfitte).

