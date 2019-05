Pistocchi: “Dopo 23 anni la Juventus ha capito che per vincere in Europa ci vuole il gioco”

Maurizio Pistocchi, opinionista sportivo, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live:

“Mi sembra che quella di Sarri sia stata la prima dedica ai tifosi del Napoli. Se fossi stato in De Laurentiis avrei messo a Sarri un contratto in bianco lo scorso anno, avrei fatto scegliere a lui la cifra perchè cio che aveva fatto era un qualcosa di straordinario.

Sarri alla Juve? La Juventus si è resa conto che dopo 23 anni per vincere in Europa c’è bisogno del gioco, “vincere è l’unica cosa che conta” non basta più, bisogna vincere attraverso il gioco.

Sarri in tuta? Non ci vedo nulla di strano, anche Klopp è spesso in tuta, anche Lippi ha vinto in tuta. Inutile essere in giacca e cravatta se poi non sei capace, l’allenatore non è un conduttore televisivo.

Sarri quest’anno è stato lasciato solo, perchè al Chelsea c’è una dirigenza abbastanza atipica, l’opinione pubblica si è scatenata contro l’allenatore, la tifoseria si è fatta influenzare dai media.

L’Unico che può evitare il passaggio di Sarri alla Juve è Abramovich, confermandolo e offrendogli un ritocco dell’ingaggio.

Il Napoli comunque ha delle ottime possibilità per essere un’alternativa della Juventus. Di Lorenzo? Ottimo prospetto.”

