Fulvio Marrucco: “Baku consacra Sarri come un top allenatore.”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Fulvio Marrucco, Agente Zola:

“Ho avuto un grande regalo ieri sera perchè Gianfranco mi ha fatto una videochiamata dallo spogliatoio. Ci ho sempre creduto nel progetto Chelsea andando in punta dei piedi. Si è chiusa una stagione per il Chelsea ottima con la vittoria a Baku e il terzo posto in campionato. Vorrei sottolineare che l’obiettivo chiesto a Sarri e allo staff era di lanciare definitivamente dei giocatori e così è stato. Sui quotidiani inglesi c’è il trionfo del calcio di Sarri e merita di restare lì. Sarri, a questo punto, è molto più forte di tre mesi fa e non so come andrà a finire l’incontro tra l’allenatore e il presidente del Chelsea. Oggi si può dire sempre tutto e il contrario di tutto ma io propendo per la buona fede perchè potrebbe esservi in ballo anche qualche altra cosa. Da ieri, Sarri è stato certificato un top allenatore. Mi sono arrivate foto e immagini che raccontano di un uomo che si è liberato di tutti i fantasmi del passato avendo passato la vita tra esoneri e trionfi”.

