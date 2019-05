Maurizio Pistocchi ha scritto un post su Twitter:

GUARDIOLA ha dichiarato pubblicamente per 2 volte che rimane al City.

SARRI NON HA mai parlato con AAgnelli e la Juventus

POCHETTINO NON ha clausola ma dovrebbe essere liberato dal Tottenham.

Sicuramente l’allenatore della Juventus 2019/20 sarà una sorpresa per tutti pic.twitter.com/sjgEr2HDUE

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 22 maggio 2019