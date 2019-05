Gazzetta: Sarri-Agnelli, domenica c’è stato il primo contatto

Vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus nella prossima stagione non sembra più essere una suggestione, i contatti ci sono e il club bianconero ha chiaramente espresso il suo gradimento per il tecnico toscano

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sono stati già dei contatti tra Maurizio Sarri e Andrea Agnelli: “L’ultima indiscrezione di mercato parla di un contatto tra Andrea Agnelli e Sarri relativo a domenica sera. Il dettaglio si aggiunge al gradimento (noto) della Juventus per l’allenatore con la sigaretta: Sarri nel 2017-18 ha fatto paura alla Juve – i 91 punti del Napoli non sono uno scherzo… – e in questi mesi ha conquistato la finale di Europa League nonostante rapporti complicati con parte del Chelsea. Roman Abramovich è molto tentato dal cambiamento di allenatore e dalla prospettiva Frank Lampard, grande ex ora in panchina per il Derby”.

