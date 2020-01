Pistocchi: “Il Napoli paga errori banali, campagna acquisti buona”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, che ha parlato in generale del Napoli.

Pistocchi si è soffermato a parlare anche della campagna acquisti di questo mercato di gennaio. Di seguito le sue parole:

“Quello che poteva essere un ottimo strumento per comunicare, è diventato uno strumento per sfogare le proprie insoddisfazioni verso gli altri. I dati statistici dicono che a fine girone il Napoli ha lo stesso possesso palla della Juve; gli errori ci sono stati nei passaggi e nella molta disattenzione in fase difensiva.

Al di là di tutto, il problema è la testa dei giocatori su cui hanno influito tantissime cose, anche i rapporti incrinati con la società. Sono esseri umani, se abbiamo un problema a casa, succede che ce lo portiamo a casa e viceversa.

Sono ottimista, è stata una buona campagna acquisti. Demme è un giocatore ordinato e ordinario nelle giocate, non è Jorginho, ma è utile e si mette a disposizione. Lobotka ti assicura qualcosa in più sul piano dell’individualità.

Il Napoli ha bisogno difensivamente di un leader che prenda il posto di Albiol che non può essere Manolas. Sia Rrhamani che Kumbulla sono molto interessanti, ma quello che mi piace di più è Amrabat. Potrebbe diventare importantissimo, ma il Napoli ha già preso 2 di loro in quel ruolo.“

