Pistocchi: “Insigne buon giocatore, non un fuoriclasse”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha parlato della stagione del Napoli e di Lorenzo Insigne.

Per Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, Insigne è un buon giocatore ma non un fuoriclasse. Lo ha detto ai microfoni di Radio Marte, dove poi ha parlato della stagione del Napoli e della Serie A in generale. Queste le sue parole:

“Le griglie estive sono state clamorosamente smentite, il Napoli si è confermato ancora l’unica alternativa credibile alla Juventus. Quest’anno però la squadra non è migliorata rispetto al passato, bisogna fare di più sul piano dei risultati.



Insigne? Credo che la tifoseria abbia bisogno di una bandiera che la simboleggi. La domanda da farsi è: Insigne può essere questo tipo di giocatore? Credo che sia un buon giocatore, non un fuoriclasse. Da esterno con Sarri aveva più possibilità di far emergere la sua qualità.“

Comments

comments