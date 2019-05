Rizzoli confermato da Nicchi anche per il prossimo anno

Marcello Nicchi ha parlato della stagione che si è appena concluso e del lavoro svolto dagli arbitri, confermando Rizzoli per il prossimo anno.

Per Rizzoli arriva la conferma da designatore anche per il prossimo anno; lo fa Marcello Nicchi parlando nella trasmissione Radio “La politica nel pallone-Gr Parlamento”. Oltre alla conferma del designatore da un voto anche alla stagione che si è appena conclusa per quanto gli arbitri.

Per il presidente dell’AIA è da 7, nonostante alcune polemiche ed il fatto che le squadre hanno messo in discussione più volte la Var. Inoltre ha aggiunto che da Rizzoli ci si aspettava di più dopo le promesse estive, anche se qualche arbitro (anche di esperienza) lo ha tradito.

Infine il presidente dell’AIA è intervenuto sulle aggressioni ai baby-arbitri che molto spesso accadono; per lui, i club che non riescono a frenare i propri tesserati dovrebbero essere radiati.

fonte: repubblica.it

