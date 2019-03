Pistocchi: “La rosa del Napoli non è poi cosi competitiva”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

“Senza i campioni è difficile colmare un gap che lo scorso anno era stato colmato dalla straordinaria organizzazione di gioco. Era un campionato irripetibile, a meno che non si facesse un mercato orientato verso grandissimi talenti. La Juve ha rinforzato la squadra in maniera straordinaria, al Napoli questo non è successo. Si accusava Sarri di non sfruttare tutta la rosa, anche ieri si è visto che questa rosa non è poi così competitiva”.

