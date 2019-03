Ass. Borriello: “Sediolini? La ditta è già pronta a partire”

A Radio Marte è intervenuto l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello.

“Sono già state fatte molte cose, questa settimana ci sarà la firma per i lavori per i sediolini. La ditta è già pronta a partire, ma va prima fatto un lavoro di preparazione smontando quelli vecchi e rimettendo quelli nuovi. A giorni decideremo con la società da dove iniziare per creare il minor danno possibile alla squadra che si deve preparare a giocare quarti e semifinale di Europa League. Dopo le Universiadi i lavori proseguiranno e ci saranno i sediolini nuovi in tutti i settori del San Paolo. Saranno numerati per settore e per scale”.

