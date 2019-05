Pistocchi: “Tutti vogliono Sarri. La Juve ha fatto passare un esonero come trionfo”

Durante la trasmissione di Umberto Chiariello è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, che ha parlato di Sarri e delle panchine delle big.

Maurizio Pistocchi, nel suo intervento a “Un Calcio alla Radio”, ha parlato della situazione panchine delle big di Serie A. In particolare si è soffermato sulla situazione di Sarri che potrebbe tornare in Italia e reputa il Milan la squadra migliore per lui.

Questo il suo intervento:

“Al Chelsea c’è una situazione molto complicata perchè è da un anno che il presidente non si vede. Sarri ha un contratto ancora di due anni ma ci sono molti club che pensano a lui, come Juventus e Milan. L’idea di Simone Inzaghi alla Juventus non la prendo sul serio perchè sarebbe come fare un passo indietro dopo Allegri.

Conte ha già da mesi un accordo con l’Inter. Ancelotti è molto felice a Napoli tra città, ambiente e società e conoscendolo come persona, uno sgarbo del genere non lo farebbe mai. La situazione potrebbe cambiare se le promesse fatte in precedenza non sono rispettate.

Secondo me, una persona che contatta Gasperini per il Napoli non capisce nulla; lui è un allenatore che ricerca forza e fisicità e il Napoli non ha giocatori che garantiscono ciò. Alla Roma va Gasperini; all’Inter, Conte. Tutti vorrebbero Sarri e il Milan sarebbe un’ottima possibilità.



La forza della Juve in ambito di comunicazione sta nel fatto di aver fatto passare un esonero come un trionfo.“

