Nerozzi: “Sicuri che Ancelotti resti e non vada alla Juventus?”

Nel corso della trasmissione di Umberto Chiariello è intervenuto Massimiliano Nerozzi, che ha parlato della possibilità di Ancelotti alla Juventus.

Su Radio CRC, a “Un Calcio alla Radio”, è intervenuto Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera. L’argomento principale del suo intervento sono le voci che vogliono Ancelotti sulla panchina della Juventus; il giornalista ha poi proseguito parlando della situazione di Sarri.

Queste le sue parole:

“Gasperini ha avuto contatti con il Napoli e mi è sembrato strano che Ancelotti tirasse fuori la possibilità dell’opzione da parte del Napoli. Non dimentichiamoci che l’allenatore preferito di CR7 è Ancelotti. E’ certo che lo staff tecnico della Juventus ha parlato con Sarri e Inzaghi.

La stagione del Chelsea non è finita e una vittoria in Europa League potrebbe far restare Sarri perchè Roman Abramovič è un presidente molto umorale.”

