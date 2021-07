Pizzul voluto come telecronista Rai per la finale di Euro 2020: “Non scherziamo”

Il Mattino in edicola oggi riporta di una curiosità del mondo social scoppiata ieri, relativa alla finale di Euro 2020. Le persone hanno spinto l’hashtag #voglioPizzul.

Questo perché Rimedio, che doveva fare il telecronista per la Rai per la finale di Euro 2020, è positivo al Covid e non potrà adempiere al dovere. Il popolo social voleva proprio Pizzul al suo posto ma quest’ultimo ha gentilmente declinato così:

“Sono lusingato ma non è fattibile, non credo sia da prendere in considerazione. Fa piacere perché vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo lasciato se si sono ricordati di me, ma è solo nostalgia.”

Comments

comments