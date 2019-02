Prima della sfida con il Frosinone Miralem Pjanic ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa allo Scudetto della Juventus.

“Partita da vincere e da prendere sul serio per allungare sul Napoli e avere una vittoria in meno da fare per lo Scudetto. Sarà una partita difficile ma dobbiamo vincere.”

