Dopo i primi 45 minuti di gioco la Juventus domina e chiude il match già dopo un quarto d’ora.

JUVENTUS-FROSINONE 2-0

Reti: 6′ Dybala, 17′ Bonucci

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciofani, Ciano. All. Baroni

Ammoniti: Emre Can, Salamon

