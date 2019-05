Pochettino: “Testa alla finale e poi si pensa al futuro”

Mauricio Pochettino, nella conferenza di presentazione della finale di Champion’s League, ha dichiarato di essere concentrato sulla partita.

Pochettino passa oltre alle domande sul suo futuro, nella conferenza stampa tenuta poco fa per la finale di Champion’s League. Il tecnico del Tottenham ha dichiarato di essere concentrato solo sulla partita e che non gli interessa ora parlare di dove allenerà.

“Pensare a questioni personali in questo momento è imbarazzante, una vergogna. Io non sono così importante, ci sono cose più grandi davanti a noi. Le indiscrezioni di mercato sono appunto indiscrezioni. La nostra concentrazione è al 200% sulla finale, e dopo la finale ci sarà tempo per parlare.”

Tra le righe però comunque si può leggere che non esclude un suo addio dopo la finale di Champion’s. Il suo nome, nelle ultime settimane, è accostato alla panchina della Juventus orfana di Allegri.

Fonte: ansa.it

