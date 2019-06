Pogba si mette sul mercato: “Esperienza allo United finita.” Su di lui ci sono Real e Juve

Durante il suo tour in Asia, Paul Pogba ha annunciato ufficialmente la fine della sua esperienza allo United mettendosi, dunque, sul mercato.

“Si parla molto. Per me, dopo tre anni a Manchester in cui ho fatto benissimo, seppure con momenti belli e brutti come capita a tutti del resto, è arrivato il momento di una nuova sfida da qualche altra parte. Dopo tutto quello che è accaduto in questa stagione, che è stata anche la mia migliore stagione in assoluto, penso che per me potrebbe essere arrivato il tempo giusto per una nuova sfida”.

Ricordiamo che Pogba è la priorità della Juventus per il centrocampo ma su di lui c’è anche il Real Madrid che in questa sessione di mercato è scatenato.

