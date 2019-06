Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ha parlato del futuro di Mario Rui, terzino di proprietà del Napoli, e di un improbabile ritorno alla Roma:

“Si è parlato di un ritorno di Mario Rui alla Roma, ma possiamo sintetizzare così: impossibile. Sia perché non ci sono margini per una trattativa, sia soprattutto perché la Roma cerca un terzino con caratteristiche diverse, non a caso vorrebbe approfondire il discorso per Ismaily dello Shakhtar, pupillo di Fonseca”.

Comments

comments