Porto, Conceicao: “Vogliamo vincere ma non dobbiamo avere fretta”

L’allenatore del Porto, Sergio Conceicao, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League contro la Roma:

“E’ bello avere diverse soluzioni, ma più che un giocatore conta la squadra. Lo ha dimostrato il fatto di aver avuto un ottimo rendimento in queste settimane anche utilizzando giocatori che avevano meno minuti. Vogliamo vincere, ma senza avere fretta. Bisognerà avere solidità in difesa perchè la Roma ha il terzo miglior attacco della Serie A. Voglio aggressività ma attenzione difensiva.

Possiamo pure dire che la Roma è in affanno, che il suo allenatore lo è, ma non conta. Quando l’arbitro fischia l’inizio della partita conta solo il campo. La Roma non è più o meno forte per il fatto di aver perso l’ultima partita. Sono sicuro che i giallorossi, visto il risultato dell’andata, si difenderanno bene.

Molti parlano ma non capiscono di calcio. Non voglio dire nulla sulla formazione. Suarez? Dipende. Di sicuro abbiamo tre giocatori che potranno aiutarci“.

Fonte foto: Fcinter1908.it

