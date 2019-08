Pradè DS Fiorentina a Sky: “Polemiche inutili gli arbitri hanno più telecamere delle nostre”

Il DS della Fiorentina ai microfoni di Sky ha commentato la sconfitta casalinga con il Napoli.

“C’è rammarico per il risultato ma anche la soddisfazione di aver divertito ed essere divertenti. Questo è quello che vogliamo creare, una squadra giovane ma con identità precisa e qualità tecnica importante. Nei primi 25′ sembravamo una squadra di Premier per intensità.

Sugli arbitri dico solo che non ha senso fare polemiche ora. Massa e Valeri mi hanno dato spiegazioni valide e mi fido di loro. Mi hanno detto che loro hanno molte più telecamere delle nostre, comprese quelle più basse. Hanno evidenziato situazioni che non si vedevano con quelle normali, e dico: perché non fidarsi?

Rafinha? Ci iace ma da qui a dire che lo abbiamo preso ce ne passa. La proprietà è straniera ma fatta da italiani. La sua italianità è forte e non è venuto per fare business. Vuole fare qualcosa per Firenze e c’è bisogno di strutture. Capiremo come fare centro sportivo e stadio”.

